 

Фонд реновации построит дворец для чиновницы, чья квартира попала под снос

19.04.2026, 13:09, Разное
Руководитель департамента развития города Москвы Арина Шишкина добилась от фонда реновации «равнозначной компенсации» за свою попавшую под снос квартиру в виде дворца на Рублёво-Успенском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба стройкомплекса.

Как стало известно, фонд реновации включил многоквартирный дом в районе Кузьминки, в котором расположена квартира чиновницы, в перечень зданий, подлежащих сносу. Узнав об этом, руководительница департамента обратилась к директору фонда Максиму Степашкину с требованием предоставить «достойную компенсацию».

«Моя квартира обладает признаками объекта культурного значения, ведь в ней жил такой выдающийся человек как я. Следовательно, она должна оцениваться гораздо выше», – заявила руководительница департамента.

Директор пошёл навстречу высокопоставленной жительнице. Он лично составил проект постановления, который позволит построить для чиновницы дом в виде дворца вместо скромной однушки площадью 37,5 м². В проекте предусмотрены все удобства, включая баню, веранду, зимний сад, бильярдную, а также подземный паркинг на четыре автомобиля.

«Проект постановления уже находится на подписании у мэра Москвы. Фонд реновации всегда учитывает интересы участников программы и прислушивается к ним. Мы готовы идти на уступки и часто предоставляем больше льгот, чем положено, причём не только по жилью, но и машино-местам», – сообщил директор фонда, комментируя ситуацию.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

ПОСЛЕДНЕЕ

19.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1516-й день войны. «Уничтожена 86-я израильская РЛС»

19.04 / Монаха в Таиланде изгнали из буддийского храма за пристрастие к пиву

19.04 / Кольца Урана оказались разного происхождения

19.04 / В Москве наградили школьника, который сообщил об учителе, использовавшем VPN

19.04 / Mondelez выпустила первый в мире шоколад из выращенных в лаборатории какао-бобов

19.04 / ВМС ВСУ подтвердили удар по заводу «Атлант-Аэро» в Таганроге

19.04 / Зеленский пообещал трудоустроить всех оставшихся без работы дубайско-украинских эскортниц в посольствах и консульствах

19.04 / Посол Израиля в Швеции осудил пропалестинскую акцию в Стокгольме как антисемитскую провокацию

19.04 / В Малайзии пожаром уничтожены сотни домов в плавучей деревне

19.04 / На Кипре сообщают о напряженности в буферной зоне — турецкие военные усилили присутствие

