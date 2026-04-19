Фонд реновации построит дворец для чиновницы, чья квартира попала под снос

Руководитель департамента развития города Москвы Арина Шишкина добилась от фонда реновации «равнозначной компенсации» за свою попавшую под снос квартиру в виде дворца на Рублёво-Успенском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба стройкомплекса.

Как стало известно, фонд реновации включил многоквартирный дом в районе Кузьминки, в котором расположена квартира чиновницы, в перечень зданий, подлежащих сносу. Узнав об этом, руководительница департамента обратилась к директору фонда Максиму Степашкину с требованием предоставить «достойную компенсацию».

«Моя квартира обладает признаками объекта культурного значения, ведь в ней жил такой выдающийся человек как я. Следовательно, она должна оцениваться гораздо выше», – заявила руководительница департамента.

Директор пошёл навстречу высокопоставленной жительнице. Он лично составил проект постановления, который позволит построить для чиновницы дом в виде дворца вместо скромной однушки площадью 37,5 м². В проекте предусмотрены все удобства, включая баню, веранду, зимний сад, бильярдную, а также подземный паркинг на четыре автомобиля.

«Проект постановления уже находится на подписании у мэра Москвы. Фонд реновации всегда учитывает интересы участников программы и прислушивается к ним. Мы готовы идти на уступки и часто предоставляем больше льгот, чем положено, причём не только по жилью, но и машино-местам», – сообщил директор фонда, комментируя ситуацию.

