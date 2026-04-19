В Москве наградили школьника, который сообщил об учителе, использовавшем VPN

В столичной мэрии состоялась торжественная церемония награждения 16-летнего столичного школьника Всеволода Мурзина, благодаря бдительности которого удалось вывести на чистую воду использовавшего запрещённую технологию VPN преподавателя информатики.

«Всеволод проявил гражданское мужество и не побоялся сигнализировать о противоправной деятельности своего классного руководителя, который её и посмел рассказать детям, как пользоваться этой нелегальной программой. Я рад, что в нашем городе есть дети, которые ставят интересы общества и государства на первое место», – сказал представитель мэрии.

За свой поступок подросток получил из рук главы Москвы новый iPhone 17 Pro Max, памятную медаль «За бдительность» и сертификат на бесплатное обучение в любом университете России. Как рассказал Мурзин «Комсомольской правде», раньше он планировал стать программистом, но теперь решил поступить на факультет государственного управления МГУ.

«Я хочу верой и правдой служить нашей прекрасной стране, а за клавиатурой сделать это невозможно. Надеюсь, что через пять лет Сергей Семёнович сумеет определить мне достойный участок в столичной мэрии», – приводит слова школьника газета.

Использовавший VPN учитель уже уволен из школы в связи с утратой доверия. В ближайшее время против него может быть возбуждено уголовное дело.

