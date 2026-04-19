Mondelez выпустила первый в мире шоколад из выращенных в лаборатории какао-бобов

Компания Celleste Bio заявила о создании в лабораторных условиях первой партии товарного какао-масла, а ее партнер Mondelez International изготовил из него несколько видов шоколадных батончиков. Это первый случай в истории, когда данный продукт получают искусственным способом. Но по своей природе данное какао-масло ничем не отличается от природного аналога, включая температуру плавления и текстуру.

Celleste Bio начинала как биостартап в 2022 году с целью найти ответ на запрос шоколадной индустрии. Какао-бобы становятся дефицитным продуктом из-за изменений климата, болезней, а в последнее время – из-за сложностей с логистикой и геополитической нестабильности. Кроме того, есть тренд на сокращение площадей под посевы, поэтому нужно найти способ получать какао иным способом и — желательно — как можно ближе к фабрикам по изготовлению шоколада.

Для выращивания какао нужен исходный материал — сам боб, клетки которого помещаются в биореактор, куда поступают питательные вещества для устойчивого роста. Они находятся в контролируемой среде, поэтому на выходе получается продукт с четко заданными параметрами. Достаточно всего одного боба, чтобы получить тонну какао-масла – в природе для этих целей нужно засадить деревьями целый гектар.

Однако, как и почти все лабораторные технологии синтеза пищевых продуктов, производство какао-масла плохо подходит для масштабирования в коммерческих целях. Все упирается в финансы – экономическая целесообразность такого метода получения какао-масла крупному бизнесу пока не очевидна. С другой стороны, технологию предлагается рассматривать как резервный способ получения важного продукта, если натуральные какао-бобы по каким-то причинам станут слишком дефицитными.Источник — Interesting Engineering