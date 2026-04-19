 

Mondelez выпустила первый в мире шоколад из выращенных в лаборатории какао-бобов

19.04.2026, 11:03, Разное
Компания Celleste Bio заявила о создании в лабораторных условиях первой партии товарного какао-масла, а ее партнер Mondelez International изготовил из него несколько видов шоколадных батончиков. Это первый случай в истории, когда данный продукт получают искусственным способом. Но по своей природе данное какао-масло ничем не отличается от природного аналога, включая температуру плавления и текстуру.

Celleste Bio начинала как биостартап в 2022 году с целью найти ответ на запрос шоколадной индустрии. Какао-бобы становятся дефицитным продуктом из-за изменений климата, болезней, а в последнее время – из-за сложностей с логистикой и геополитической нестабильности. Кроме того, есть тренд на сокращение площадей под посевы, поэтому нужно найти способ получать какао иным способом и — желательно — как можно ближе к фабрикам по изготовлению шоколада.

Для выращивания какао нужен исходный материал — сам боб, клетки которого помещаются в биореактор, куда поступают питательные вещества для устойчивого роста. Они находятся в контролируемой среде, поэтому на выходе получается продукт с четко заданными параметрами. Достаточно всего одного боба, чтобы получить тонну какао-масла – в природе для этих целей нужно засадить деревьями целый гектар.

Однако, как и почти все лабораторные технологии синтеза пищевых продуктов, производство какао-масла плохо подходит для масштабирования в коммерческих целях. Все упирается в финансы – экономическая целесообразность такого метода получения какао-масла крупному бизнесу пока не очевидна. С другой стороны, технологию предлагается рассматривать как резервный способ получения важного продукта, если натуральные какао-бобы по каким-то причинам станут слишком дефицитными.

ПОСЛЕДНЕЕ

19.04 / ВМС ВСУ подтвердили удар по заводу «Атлант-Аэро» в Таганроге

19.04 / Зеленский пообещал трудоустроить всех оставшихся без работы дубайско-украинских эскортниц в посольствах и консульствах

19.04 / Посол Израиля в Швеции осудил пропалестинскую акцию в Стокгольме как антисемитскую провокацию

19.04 / В Малайзии пожаром уничтожены сотни домов в плавучей деревне

19.04 / На Кипре сообщают о напряженности в буферной зоне — турецкие военные усилили присутствие

19.04 / СБУ — расстрел людей и захват заложников в Киеве квалифицированы как теракт

19.04 / Трамп — «Израиль доказал, что является отличным союзником США»

18.04 / Вооруженное нападение и захват заложников в Киеве — шестеро погибших, преступник ликвидирован

18.04 / Royal Enfield запустила в продажу свой первый электромотоцикл

18.04 / Историки нашли в Лондоне единственный дом, где жил Уильям Шекспир

