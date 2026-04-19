СБУ — расстрел людей и захват заложников в Киеве квалифицированы как теракт

Служба безопасности Украины квалифицирует нападение в Голосеевском районе Киева как террористический акт. По последним официальным данным, погибли шесть человек, не менее 14 получили ранения. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что его отец и мать были убиты.

По данным украинских властей, днем 18 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. Один из заложников был убит. Позднее одна из тяжелораненых женщин умерла в больнице. Во время штурма супермаркета спецназом КОРД нападавший был ликвидирован. По словам главы МВД Игоря Клименко, с ним около 40 минут пытались вести переговоры, но безрезультатно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стрелок был уроженцем России, имел судимость, долго жил в Донецкой области и перед нападением поджег квартиру по месту регистрации.

Официально имя убийцы пока не названо. Украинские СМИ пишут, что речь идет о Дмитрии Васильченкове, 21 апреля 1968 года рождения, уроженце Москвы, гражданине Украины, ранее проживавшем в Бахмуте Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе Киева.