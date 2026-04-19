 

СБУ — расстрел людей и захват заложников в Киеве квалифицированы как теракт

19.04.2026, 4:58, Разное
Служба безопасности Украины квалифицирует нападение в Голосеевском районе Киева как террористический акт. По последним официальным данным, погибли шесть человек, не менее 14 получили ранения. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что его отец и мать были убиты.

По данным украинских властей, днем 18 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. Один из заложников был убит. Позднее одна из тяжелораненых женщин умерла в больнице. Во время штурма супермаркета спецназом КОРД нападавший был ликвидирован. По словам главы МВД Игоря Клименко, с ним около 40 минут пытались вести переговоры, но безрезультатно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стрелок был уроженцем России, имел судимость, долго жил в Донецкой области и перед нападением поджег квартиру по месту регистрации.

Официально имя убийцы пока не названо. Украинские СМИ пишут, что речь идет о Дмитрии Васильченкове, 21 апреля 1968 года рождения, уроженце Москвы, гражданине Украины, ранее проживавшем в Бахмуте Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе Киева.

ПОСЛЕДНЕЕ

19.04 / Трамп — «Израиль доказал, что является отличным союзником США»

18.04 / Вооруженное нападение и захват заложников в Киеве — шестеро погибших, преступник ликвидирован

18.04 / Royal Enfield запустила в продажу свой первый электромотоцикл

18.04 / Историки нашли в Лондоне единственный дом, где жил Уильям Шекспир

18.04 / С 1 июня в России введут обязательную маркировку куриных яиц через «Честный знак»

18.04 / В Киеве преступник, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим; есть погибшие

18.04 / Для пополнения бюджета в Петербурге начнут эвакуировать автомобили, не нарушающие правила парковки

18.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1515-й день войны

18.04 / За средства федерального бюджета Ройзман создаст для «Ельцин-центра» памятник украинскому языку

18.04 / Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

