 

Royal Enfield запустила в продажу свой первый электромотоцикл

18.04.2026, 19:48, Разное
Индийский производитель мотоциклов Royal Enfield запустил производство и продажу своей первой электрической модели Flying Flea C6. Презентация прошла еще в 2024 году, но запуск в серию откладывался по финансовым причинам. Понять бренд несложно – индийский рынок мотоциклов один из самых емких в мире, но и конкуренция тут запредельная, а денег у основной массы потребителей не так много.

На Flying Flea C6 установлен синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 15,4 кВт. Он развивает крутящий момент до 60 Н⋅м, обеспечивает максимальную скорость 115 км/ч и разгон от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Мотоцикл оснащен аккумуляторным блоком емкостью 3,91 кВт⋅ч, его емкости должно хватить на 150 км хода — но лишь при условии езды в оптимальных условиях и постоянном использовании рекуперации энергии.

Это самый легкий мотоцикл в модельном ряду бренда, он весит всего 124 кг. Байк оснащен навигацией на базе Google, 3,5-дюймовым круглым сенсорным TFT-экраном с возможностью подключения смартфона, системой контроля тяги, ABS для поворотов, различными режимами движения (включая настраиваемый режим «Индивидуальный») и беспроводной зарядкой для телефона. Тут есть система помощи при движении на подъеме и двунаправленный режим движения по бездорожью, что должно облегчить парковку.

Но главное – цена на Flying Flea C6 составляет около $3000, а при использовании опции «батарея как сервис» — всего $2100. Это значит, что если модель выйдет на зарубежные рынки, то даже со всеми пошлинами и наценками за логистику она станет опасным конкурентом большинству электрических мотоциклов.Источник &#8212 Royal Enfield

