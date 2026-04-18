 

В Сноуденовке крестьяне показали государевому наместнику новые поделия для блокировки зловредных мессенджеров

18.04.2026, 11:08, Разное
Впервые за всю многолетнюю историю деревни в Сноуденовку наведался государев наместник Дубов, отвечающий за запреты зловредных мессенджеров и репрессии смутьянов, тянущихся к чужой пропаганде.

Год назад по инициативе Императора стартовал всероссийский конкурс умельцев-самодельцев, а в качестве приза для его триумфаторов решено на три месяца освободить холопов от трудодней. Сноуденовцы внимательно изучили требования и решили не размениваться на отключение мессенджеров, а сосредоточить усилия на полном отключении сети.

Умелец Антип Жмуркин представил устройство, состоящее из трёх спаянных проволочек и спичечного коробка с напалмом. Крестьянин поведал, как ещё в доимперские часы повредил им каланчу с зомбирующим 5G. Ерофей Валуев представил авторскую кувалду, разбивающую любой провод, включая алюминиевый, созданный мануфактурой боярина Дерипаски. Юный отрок Тимофей Щипцов, поступивший на обучение в уездную бурсу, показал наместнику вирус, вырубающий все мессенджеры на планете. 

«Ну все не надо, такого поручения не было, иногда Государь и его слуги ведь почитывают, дабы знать, как проклятые враги негодуют и нам завидуют», – отреагировал наместник Дубов. 

Победителем был признан Ерофей Валуев – он сможет провести несколько месяцев без трудодней. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

