В архиве Михайловского замка нашли неопубликованный указ Павла I о блокировке почты и телеграфа, который был подписан накануне его убийства. Согласно документу, монарх предписывал изолировать страну от любых «внешних сношений и угроз» задолго до появления первых цифровых сетей.

Эксперты, изучившие раритет, утверждают, что документ на 200 лет опередил современную практику по борьбе с информационными угрозами. Императорский рескрипт предписывал немедленно заблокировать на территории империи все «чужестранные эстафеты» и «электрические телеграфы», а также вводил уголовную ответственность для почтовых голубей, пересекающих границу без соответствующей маркировки. Особое возмущение императора вызвали «неподобающие разговоры, передаваемые посредством самоварных труб», которые он велел конфисковать у населения. Для контроля за исполнением указа планировалось создать «Тайную экспедицию по делам связи», которая должна была прослушивать все переулки и заборы.

«Наш государь, будучи истинным патриотом, задолго до эры вай-фая понял главную опасность: свободный поток писем и слухов ведёт к шатанию умов. Запрет иностранных газет он считал недостаточным, поскольку сведения могут передаваться даже через стук колес по булыжной мостовой, – заявил главный архивист Аполлинарий Ягужинский. – В указе чётко сказано: «Кто станет переписываться с посланниками короля прусского, того наказывать нещадно железом, а все его письма сжигать в печах публичных». Мы полагаем, что этот исторический опыт сейчас крайне востребован. Жаль, что в 1801 году заговорщики помешали императору завершить полную изоляцию России, прервав его правление на взлёте столь продуктивных идей».

