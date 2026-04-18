 

В МСИС предложили выпускать мощные магниты без использования редкоземельных металлов

18.04.2026, 8:18, Разное
Изображение: НИТУ МИСИС

Ученые из НИТУ МИСИС разработали и предложили к использованию в массовом производстве перспективную технологию, позволяющую выпускать востребованные в стране постоянные магниты из сплавов, не содержащих редкоземельные элементы.

В ходе проведенных исследований специалистами было выяснено, что наилучшими свойствами для этих целей обладает сплав, включающий ванадий, алюминий и марганец — после его закалки с последующим отжигом, магнитная фаза в пробном образце составляет свыше 90 %.

В НИТУ МИСИС уточнили, что добавление в сплав ванадия обеспечивают более точное управление структурой конечного материала. Хотя устойчивость магнитной тау-фазы при этом частично теряется, сверхбыстрая закалка это компенсирует и дополнительная термообработка не требуется.

Тау-фаза является особым состоянием кристаллического строения в определенных сплавах, обладающим повышенными магнитными свойствами, но при этом метастабильным — другими словами, это не самое устойчивое состояние материала.

Предложенная методика будет весьма эффективным решением при производстве магнитов, необходимых для изготовления различной электроники, робототехники, сенсоров и датчиков, а также беспилотных авиационных систем.

Кроме того, важна и рыночная составляющая — спрос на магниты в России растет, а отечественные производственные мощности с требуемой сырьевой базой ограничены и некоторые компоненты и материалы приходится импортировать.

