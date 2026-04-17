Московских школьников научат пользоваться фичерфонами

В столице запущена новая образовательная программа «Московское малолетие», в рамках которой пенсионеры, не сумевшие освоить смартфоны, бесплатно обучат школьников навыкам работы с фичерфонами. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Программа рассчитана на учащихся 5–9 классов и предполагает серию практических занятий, которые проведут горожане старше 60 лет. Учебный план включает освоение набора текста, работу с адресной книгой, проверку баланса, использование ИК-порта, а также «культуру телефонного разговора».

«Гораздо дешевле и разумнее уже сейчас перейти на фичерфоны, пока спрос низкий. Такие телефоны гораздо удобнее, так как держат заряд неделями, в них пока нет запрещённых сервисов, что снижает вероятность штрафов и привлечения к ответственности», – заявил представитель замглавы департамента образования Порфирий Бирюков.

Одним из ключевых педагогов проекта стала 42-летняя Снежана Денисова, которая на протяжении нескольких лет безуспешно пыталась овладеть смартфоном, но в итоге предпочла ему Nokia 3310.

«Малолетние дебилы, поколение зумберов, понятия не имеют, как мы жили в 1990-х и начале нулевых. Они не знают, как передавали песни, картинки и Java-игры по ИК-порту, приставляя телефоны друг к другу. Они не умеют даже набирать сообщения на нормальных телефонах, потому что у них там экранные клавиатуры и за них робот думает, что им набирать. Пусть узнают, как жили их родители. Люди должны разговаривать друг с другом голосом, гулять, а не сидеть и листать дебильные картинки», – высказалась Денисова.

