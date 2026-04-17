 

В аэропорту Гонконга поселилась гигантская пушистая кошка

17.04.2026, 15:03, Разное
В международном аэропорту Гонконга на время пасхальных праздников поселилась огромная кошка. Однако бояться ее путешественникам не стоит — как и обычные пушистые питомцы, она дружелюбна и ласкова. Уникальная интерактивная инсталляция в виде кошки встречает пассажиров в зале прибытия «А», добавляя теплоты и комфорта в атмосферу.

Неподалеку размещен специальный павильон, через который с ней можно взаимодействовать. В частности, можно покормить и пообщаться с виртуальным животным в режиме онлайн. На все действия со стороны пользователей кошка отвечает игривыми реакциями, что вызывает восторг не только у детей, но и у взрослых.

Чтобы путешественники могли дольше сохранять воспоминания об этом «чуде света», администрация воздушной гавани предлагает возможность бесплатно сфотографироваться с гигантской кошкой и тут же распечатать снимок. Важно, что сувенир можно сделать персонализированным, но число таких сувениров не может быть больше одного.

Инсталляция будет работать вплоть до 2 мая, и оценить реалистичность и дружелюбность огромной кошки смогут все желающие. Также пассажиров будут радовать своими выступлениями местные артисты и музыканты в праздничных костюмах.Источник &#8212 Hong Kong International Airport

