 

Китайский робот H1 от Unitree Robotics почти побил мировой рекорд Усейна Болта

17.04.2026, 10:48, Разное
Компания Unitree Robotics заявила о новом рекорде по скорости бега для гуманоидных роботов. Модернизированная модель H1 сумела разогнаться на дорожке стадиона до скорости в 10,1 м/с. Для сравнения, мировой рекорд в беге на 100 м для людей, установленный Усейном Болтом в 2009 году, составляет 10,44 м/с.

Робот H1 не только бегает, как человек – на двух ногах – но и по массогабаритным показателям схож с большинством бегунов. Длина его ног, бедра и голени, составляет 80 см, вес робота 63 кг. У него пять степеней свободы в каждой ноге, что позволяет ему сохранять устойчивость и перемещаться по пересеченной местности.

Представители Unitree Robotics уверены, что уже к середине лета текущего года роботы смогут побить человеческие рекорды в скорости бега. И на то есть все основания – на Всемирных играх человекоподобных роботов 2025 года робот Tien Kung Ultra от Embodied AI пробежал 100 м за 21,50 с. То есть, всего за год роботы стали бегать вдвое быстрее.

В марте 2024 года человекоподобный робот H1 V3.0 Evolution от все той же Unitree установил мировой рекорд Гиннесса как самый быстрый полноразмерный человекоподобный робот. В видеоролике компании показано, как он разгоняется до скорости 3,3 м/с по ровной поверхности. Достигается это за счет использования запатентованной зубчатой передачи и собственных высокомоментных двигателей в шарнирах суставов робота.

Источник &#8212 GT

