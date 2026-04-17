В Эстонии дворник получил 10 лет тюрьмы за хвалебный отзыв о совковой лопате

44-летний работник коммунальной службы Таллина Яан Таамм оставил позитивный отзыв к товару «лопата совковая деревянная» на сайте местного интернет-магазина. В отзыве он написал, что инструмент «отлично справляется со снегом, удобно лежит в руке и служит уже третий сезон». Департамент полиции безопасности Эстонии усмотрел в этих словах прямую угрозу национальному суверенитету и территориальной целостности страны.

В ходе следствия выяснилось, что отзыв был опубликован 23 февраля, что совпало с «символически враждебной датой». Эксперты-лингвисты, приглашенные обвинением, доказали, что фраза «совковая лопата» содержит скрытый комплиментарная отсылка к советскому прошлому, а слово «деревянная» якобы намекает на незыблемость «колониальной системы». Сам дворник настаивал, что просто хотел предупредить коллег о бракованных пластиковых моделях.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что гражданин в публичном пространстве восхваляет орудие труда, напрямую ассоциирующееся с эпохой оккупации, – заявил на заседании судья Харри Рейнсалу. – Его отзыв прочитали 17 человек, трое из которых после этого купили аналогичную лопату. Это свидетельствует о формировании организованной группы, потенциально готовой к массовым акциям по расчистке территорий от снега с использованием запрещенной символики».

—