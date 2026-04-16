 

Трамп объявил, что Иран согласился на вывоз обогащенного урана

16.04.2026, 20:43, Разное
Президент США Дональд Трамп, выступая на лужайке Белого дома, заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. «Иран согласился не иметь ядерного оружия. Они согласились на это очень решительно. Они согласились отдать нам обогащенный уран», – заявил Трамп.

По его словам, Тегеран готов взять на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие на срок более 20 лет. «У нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, что произойдет нечто очень позитивное», – добавил американский президент, сообщив, что следующая встреча с иранской стороной может состояться уже в выходные.

Трамп также отметил эффективность морской блокады Ормузского пролива.

При этом президент США высказал надежду, что продлевать перемирие не потребуется. «Похоже, что мы заключим сделку с Ираном, но если сделки не будет, вернемся к боевым действиям», – предупредил он.

Трамп также прокомментировал объявленное им ранее прекращение огня в Ливане, назвав его «очень волнующим событием». «Мы встретимся с Биби Нетаниягу и с президентом Ливана. Будет прекращение огня, и оно будет включать «Хизбаллу». Посмотрим, можно ли добиться мира», – заявил он.

ПОСЛЕДНЕЕ

16.04 / Физики нашли взаимодействие, пропущенное в основной теории сверхпроводимости

16.04 / Палата представителей — Трампу не нужно одобрение Конгресса для новых ударов по Ирану

16.04 / С 1 мая обращение «господа» можно будет применять только к гражданам с доходом от 200 тысяч рублей

16.04 / Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном сроком на 10 дней

16.04 / В России выяснили, как удобрения могут помочь в борьбе с изменением климата

16.04 / Отшельники в тибетском монастыре 40 лет держали над алтарём фотографию Ким Ир Сена

16.04 / Астрофизики объяснили, почему некоторые звезды не умирают в центре Млечного Пути

16.04 / Российские физики создали самый маленький лазер в синем диапазоне

16.04 / Брифинг в Пентагоне — «В американской команде нет партнера лучше Израиля»

16.04 / Виктория Боня стала фигурантом 64 уголовных дел о самозахвате земли и незаконном строительстве во время участия в «Доме-2»

