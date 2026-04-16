Трамп объявил, что Иран согласился на вывоз обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп, выступая на лужайке Белого дома, заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. «Иран согласился не иметь ядерного оружия. Они согласились на это очень решительно. Они согласились отдать нам обогащенный уран», – заявил Трамп.

По его словам, Тегеран готов взять на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие на срок более 20 лет. «У нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, что произойдет нечто очень позитивное», – добавил американский президент, сообщив, что следующая встреча с иранской стороной может состояться уже в выходные.

Трамп также отметил эффективность морской блокады Ормузского пролива.

При этом президент США высказал надежду, что продлевать перемирие не потребуется. «Похоже, что мы заключим сделку с Ираном, но если сделки не будет, вернемся к боевым действиям», – предупредил он.

Трамп также прокомментировал объявленное им ранее прекращение огня в Ливане, назвав его «очень волнующим событием». «Мы встретимся с Биби Нетаниягу и с президентом Ливана. Будет прекращение огня, и оно будет включать «Хизбаллу». Посмотрим, можно ли добиться мира», – заявил он.