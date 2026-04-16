Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном сроком на 10 дней

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о том, что Израиль и Ливан договорились о вступлении в силу режима прекращения огня. Это сообщение было написано после его телефонного разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

» Оба лидера договорились ради достижения мира между своими странами официально ввести 10-дневный режим прекращения огня, начиная с 17:00 по восточному времени США (полночь по израильскому времени. — Прим. ред.)», — написал Трамп. Он с гордостью отметил, что состоявшаяся во вторник в Вашингтоне встреча стала первым контактом представителей Израиля и Ливана за 34 года.

Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну «работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира».

«Для меня было честью урегулировать 9 войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!» — добавил президент США.

Радиостанция «Кан Бет» передала, что Биньямин Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета.

Главы нескольких местных советов на севере Израиля были предупреждены ЦАХАЛом о возможном усилении ракетных обстрелов перед полуночью.