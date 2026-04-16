 

Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном сроком на 10 дней

16.04.2026, 17:58, Разное
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил о том, что Израиль и Ливан договорились о вступлении в силу режима прекращения огня. Это сообщение было написано после его телефонного разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

» Оба лидера договорились ради достижения мира между своими странами официально ввести 10-дневный режим прекращения огня, начиная с 17:00 по восточному времени США (полночь по израильскому времени. — Прим. ред.)», — написал Трамп. Он с гордостью отметил, что состоявшаяся во вторник в Вашингтоне встреча стала первым контактом представителей Израиля и Ливана за 34 года.

Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну «работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира».

«Для меня было честью урегулировать 9 войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!» — добавил президент США.

Радиостанция «Кан Бет» передала, что Биньямин Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета.

Главы нескольких местных советов на севере Израиля были предупреждены ЦАХАЛом о возможном усилении ракетных обстрелов перед полуночью.

16.04 / Палата представителей — Трампу не нужно одобрение Конгресса для новых ударов по Ирану

16.04 / С 1 мая обращение «господа» можно будет применять только к гражданам с доходом от 200 тысяч рублей

16.04 / В России выяснили, как удобрения могут помочь в борьбе с изменением климата

16.04 / Отшельники в тибетском монастыре 40 лет держали над алтарём фотографию Ким Ир Сена

16.04 / Астрофизики объяснили, почему некоторые звезды не умирают в центре Млечного Пути

16.04 / Российские физики создали самый маленький лазер в синем диапазоне

16.04 / Брифинг в Пентагоне — «В американской команде нет партнера лучше Израиля»

16.04 / Виктория Боня стала фигурантом 64 уголовных дел о самозахвате земли и незаконном строительстве во время участия в «Доме-2»

16.04 / Многофункциональный гаджет Endorol справится с задачами, которые не по силам обычному фонарю

16.04 / Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров

