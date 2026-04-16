Многофункциональный гаджет Endorol справится с задачами, которые не по силам обычному фонарю

Многофункциональный светильник Endorol подойдет там, где обычного фонарика с прямым лучом недостаточно. Сейчас он продвигается через краудфандинговую платформу Kickstarter. Гаджет в корпусе из титанового сплава выпускает одноименная китайская компания.

Нажатием на боковую кнопку пользователь переключается между несколькими режимами работы. Среди них: дальний свет высокой интенсивности (300 люмен), дальний свет пониженной яркости, мигающий дальний свет, вспомогательное боковое освещение (мягкий свет для чтения), а также режим SOS, при котором боковая панель попеременно мигает красным и синим.

Штатная литиевая АКБ на 3250 мА⋅ч получает зарядку через USB-C. Ее запаса хватает на 180 минут работы в режиме дальнего света или на двадцать часов в режиме вспомогательной подсветки. Более того, этот аккумулятор может выступать в роли внешнего накопителя энергии — например, для подзарядки смартфона.

В случае необходимости Endorol можно подвесить на поворотных кольцах, расположенных по бокам. Устройство легко крепится к ремню, карману или лямке рюкзака. Кроме того, с помощью магнитного кольца в основании фонарик можно крепить к любым ферромагнитным поверхностям. Вся конструкция весит примерно 60 граммов и имеет степень водозащиты IP65 — это означает, что устройство противостоит воздействию воды под низким давлением с любых направлений.

Если кампания на Kickstarter завершится успешно, приобрести Endorol можно будет за 49 долларов США. Планируемая розничная цена — 69 долларов.Источник — Kickstarter