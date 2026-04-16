 

Китайский военный ИИ во время испытаний превзошел реальных командиров

16.04.2026, 14:33, Разное
Национальный университет оборонных технологий Китая (NUDT) представил модель ИИ, действующего как «цифровой начальник штаба». Во время имитации десантных атак он превзошел многих опытных командиров, принимая решения на 43 % быстрее и сохраняя точность более 90 % при помехах связи. Это означает, что в сложной боевой ситуации ИИ может действовать эффективнее человека.

По имеющейся информации, данный ИИ уже внедряется в командные структуры батальонного звена Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Система объединяет большие языковые модели с ситуацией на поле боя в режиме реального времени. При этом она отсеивает информационный шум, давая возможность командирам увидеть скрытые угрозы.

Таким образом, ИИ определяет «критически важные информационные потребности» — то есть, факторы, от которых зависит успех миссии. В качестве проверки эффективности командного ИИ, NUDT предложил сразиться ему с пятью опытными военными с 12-летним стажем службы.

ИИ ускорил цикл OODA (наблюдение, ориентирование, решение и действие), что позволило людям-командирам действовать на 43 % быстрее, чем раньше. В реальности, пока командиры выбирали алгоритм операции, ИИ уже действовал. Когда же на участников поединка обрушился вал радиоэлектронных помех, ИИ сохранил полное самообладание, действуя с эффективностью на уровне 90 %.Источник &#8212 SCMP

