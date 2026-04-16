Немецкая Meyer Werft представила полностью электрический круизный лайнер

Судостроитель из Германии Meyer Werft презентовал концепт судна Project Vision — первого в мире круизного лайнера, работающего исключительно на аккумуляторах. Длина судна — около 275 метров, водоизмещение — примерно 82 000 тонн, а число пассажиров — 1856 человек. Систему питания для судна поставит норвежская Corvus Energy. Концепция опирается на уже широко применяемые морские технологии и, по прогнозам, сократит выбросы до 95 %. В Meyer Werft заявляют: первый лайнер может выйти на линию в 2031 году.

Project Vision ориентирован на европейские круизные маршруты. Заряжаться судно будет на высокомощных береговых станциях в крупных портах. К 2030 году около сотни европейских портов получат необходимую для этого инфраструктуру. При этом возможна разработка гибридной версии судна с небольшими генераторами для более протяженных маршрутов, включая трансатлантические переходы. Компания не раскрывает емкость батарей и дальность плавания, но делает ставку на проверенные компоненты.

Project Vision выделяется размерами: он заметно больше других концептов с нулевыми выбросами. Например, норвежский Hurtigruten Sea Zero — это судно примерно на 500 пассажиров с роторными парусами и солнечными панелями.Источник — The Week