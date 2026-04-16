Начался этап прожига метанового двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

Российские специалисты продолжают выполнять программу испытаний метановой силовой установки, которой будет оснащаться многоразовая ракета-носитель «Амур-СПГ» с возвращаемыми ступенями. В частности, инженеры корпорации уже приступили к очередному важному этапу — прожигу.

Как уточнил руководящий «Роскосмосом» Дмитрий Баканов, уже определены подходящие площадки, на которые при испытательных стартах будут приземляться первые ступени при отработке процесса возврата, а сами испытания проходят на мощностях НИИМаш, расположенных в Нижней Салде (Свердловская область).

Также Баканов подчеркнул важность создания ракеты-носителя многоразового запуска для российской космической отрасли. На первом этапе возвращаемой будет только первая ступень носителя, но в обозримой перспективе планируется доработать для многократного использования и вторую.

Напомним, ранее в ходе «Первого Российского космического форума» представители «Роскосмоса» рассказали о том, что началось проектирование специального стартового стола именно под ракеты модели «Амур-СПГ» — он будет возведен на территории космодрома «Восточный». Тогда же было объявлено, что первый пуск с последующей посадкой прототипа ракеты, имеющей возвращаемую первую ступень, намечен на 2028 год.