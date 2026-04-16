Неандертальские младенцы были крупнее младенцев сапиенсов

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) — древние родственники сапиенсов (Homo sapiens), которые были широко распространенным видом в Европе и Западной Азии на протяжении сотен тысяч лет. По общепринятым представлениям, они исчезли с лица земли примерно 40 тысяч лет назад. Точная причина исчезновения не установлена. Вероятно, на вымирание повлияло несколько факторов, в том числе изменения климата, конкуренция с Homo sapiens и малочисленность популяций.

О неандертальцах известно довольно много, однако их детство долгое время оставалось малоизученным. Причина проста: ученые редко находят хорошо сохранившиеся останки неандертальских детей. Особенно ценны скелеты младенцев, которые помогают понять темпы роста и особенности развития.

Один из таких редких экземпляров нашли в 1992 году в пещере Амуд в Израиле, к северо-западу от Тивериадского озера. Там обнаружили детские останки Амуд-7 с анатомическими признаками неандертальца, а также останки других неандертальцев и каменные орудия среднего палеолита. Возраст слоев, в которых сделали открытие, составляет 50-60 тысяч лет.

Амуд-7 — один из немногих хорошо сохранившихся детских скелетов Homo neanderthalensis. Именно он позволил команде исследователей под руководством Эллы Бин (Ella Been) из израильского колледжа «Оно» получить новые данные о темпах роста и особенностях развития неандертальских детей.

Бин и ее коллеги оценили возраст ребенка по стадии развития молочных зубов, а также анализу внутренней микроструктуры зубной эмали. По совокупности этих показателей на момент смерти Амуд-7 было шесть месяцев.

Однако результаты анализа костных фрагментов показали иную картину. По длине костей и объему полости черепа Амуд-7 выглядел старше своего «зубного возраста» и напоминал современного ребенка в возрасте от 12 до 14 месяцев. То есть по зубам неандертальский младенец достигал шести месяцев, а по скелету был как годовалый сапиенс.

«Мы не можем с уверенностью сказать, начинали младенцы неандертальцев ходить раньше или позже, чем дети сапиенсов. Но точно ясно одно: они отличались более крепким телосложением», — пояснила Бин.

Раскопки в пещере Амуд в Израиле, в ходе которых были обнаружены останки Амуд-7

Чтобы проверить выводы, исследователи сравнили данные, полученные по Амуд-7, с данными по другим находкам. В частности, речь идет о двух детских неандертальских скелетах. Первый, Дедерийе-1, принадлежал двухлетнему ребенку; его останки нашли в Сирии. Второй — трехлетнему ребенку из пещеры Рок-де-Марсаль на юге Франции.

Ученые увидели у трех неандертальских детей один и тот же рисунок развития, который вряд ли можно назвать случайностью. Скорее всего, у неандертальцев и сапиенсов были разные темпы роста. Вероятно, первым в раннем детстве требовалось больше энергии для роста, чем современным детям, поэтому они росли быстрее и выглядели крупнее.

Почему природа так постаралась? Ответ, вероятно, кроется в климате. Неандертальцы жили в суровых условиях. Маленькое тело быстрее теряет тепло, чем крупное, поэтому увеличение массы в раннем детстве помогало пережить холод.

Выводы исследователей представлены в журнале Current Biology.