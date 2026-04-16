 

Трамп и Христос — новая публикация на странице американского президента

16.04.2026, 9:44, Разное
Президент США Дональд Трамп, который несколько дней назад опубликовал в сети Truth Social изображение в образе Иисуса Христа, разместил на своей странице картинку, опубликованную сообществом «Ирландцы за Трампа». На ней Иисус обнимает президента на фоне американского флага.

Оригинальное изображение сопровождается надписью: «Я никогда не был особенно религиозным… Но не кажется ли вам, со всем выводом на чистую воду дьявольских, приносящих детей в жертву чудовищ… Что Господь сыграл свою козырную карту!» Добавим, что trump по-английски означает также «козырь».

«Безумцам из радикальных левых это не понравится, но, по-моему, неплохо!!!» – написал сам американский президент.

Напомним, что на предыдущей картинке, также сгенерированной искусственным интеллектом, Трамп предстал Иисусом у постели больного. Изображение вызвало не только недоумение, но и обвинения в святотатстве, и было быстро удалено. Впоследствии президент объяснил, что это был не Иисус, а врач.

