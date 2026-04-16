Демократам не удалось добиться принятия Сенатом США резолюции, ограничивающей помощь Израилю

Американский Сенат отклонил инициативу Берни Сандерса ограничить поставки Израилю вооружений. В то же время подавляющее большинство сенаторов-демократов поддержало Сандерса.

40 депутатов верхней палаты Конгресса США поддержали резолюцию, которая остановила бы поставки Израилю бульдозеров на сумму 295 миллионов долларов. 36 сенаторов выступили против поставок еврейскому государству 12000 1000-фунтовых бомб на сумму 151,8 миллионов долларов.

«Американский народ меняется. Демократы, республиканцы и независимые хотят, чтобы средства налогоплательщиков использовались для улучшения ситуации дома, а не для убийства женщин и детей на Ближнем Востоке. Они против того, чтобы американцы рисковали жизнью для незаконной экспансионистской войны Нетаниягу», – заявил Сандерс.

Стоит отметить, что в минувшем июле подобная резолюция была поддержана лишь 27 сенаторами. Среди тех, кто изменил свою позицию – представители Калифорнии Адам Шиф и Алекс Падилла.

«Можно быть неколебимым сторонником Израиля и выступать против решений израильского правительства и Биньямина Нетаниягу – точно также, как можно быть американским патриотом, не соглашаясь с действиями президента Дональда Трампа и его администрации», – сообщили они.

Сенату также не удалось принять резолюцию, запрещающую Трампу вести военные действия против Ирана, пока Конгресс не даст санкцию на дальнейшее применение силы. 47 сенаторов высказались за, 52 проголосовали против.

Отметим, что осенью 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в результате которых контроль над обеими палатами может перейти к демократам. Это не только осложнит положение Дональда Трампа, но может отразиться и на отношениях между США и Израилем.