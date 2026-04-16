Киты затихли во время морской сейсморазведки

Геологи картируют морское дно с помощью пневматических излучателей. Корабли буксируют пушки, которые каждые 10–20 секунд стреляют звуковыми волнами в толщу воды. Частота этих импульсов совпадает с частотой общения усатых китов, в частности финвалов (около 20 герц). Долгое время оставалось неясным, действительно ли животные реагируют на шум. Сторонники промышленного освоения шельфа утверждали, что киты продолжают петь, но их голоса просто теряются для микрофонов на фоне грохота взрывов.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, проверили гипотезу о маскировке. Они использовали акустические данные 2013 года, собранные у берегов Испании в районе Галисии. В тот период на площади около 1600 квадратных километров работало исследовательское судно, а на дне находилась сеть из десятков сейсмометров и гидрофонов. Запись велась непрерывно 63 дня. План экспедиции случайно сыграл на руку экологам: корабль сейсморазведки несколько раз ломался и уходил в порт на ремонт. Эти паузы создали контрольные периоды тишины.

Ученые перевели аудиофайлы в визуальные спектрограммы и проанализировали их сверточной нейросетью EfficientNetB0, которая изначально создавалась для распознавания изображений. Программа с точностью 85,6 процента научилась отличать специфические паттерны китовых песен от шума взрывов.

Алгоритм обработал записи и выявил резкое падение активности животных. В периоды работы сейсморазведки количество зафиксированных китовых песен снижалось в среднем на 70,4 процента. Даже после применения поправки на маскировку падение составило 52 процента. Финвалы реагировали на шум практически мгновенно: их вокальная активность обрывалась в первые один-два дня после начала стрельбы и так же быстро восстанавливалась, когда судно прекращало работу. За два месяца наблюдений у китов не выработалось никакого привыкания к грохоту.

Акустические данные не позволяют точно сказать, затаились ли финвалы в состоянии стресса или уплыли за десятки километров от источника звука. Однако оба сценария нарушают нормальные циклы коммуникации, размножения и питания исчезающего вида. Результаты указывают на необходимость замены жестких пневматических пушек на более тихие вибрационные системы и введения строгих зон тишины на маршрутах миграции китов.