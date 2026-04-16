 

«Главное – не деньги, а духовные ценности»: Эррол Маск рассказал юным россиянам, как правильно воспитывать детей

16.04.2026, 11:09, Разное
  Поддержать в Patreon

Отец Илона Маска Эррол по личному приглашению министра просвещения России Сергея Кравцова провёл в столичных школах на Рублёво-Успенском шоссе два урока «Разговоров о важном», посвящённых традиционным ценностям и патриотизму.

«Конечно при сегодняшней экономической модели без денег не обойтись, но главное – это гуманизм, любовь к ближнему и Родине. А остальное приложится. Именно так я воспитывал своих детей», – сказал лектор. 

Помимо этого, Эррол Маск посоветовал школьникам «следить за информационной гигиеной» и не верить западным СМИ, ведь они зачастую отражают только точку зрения своих владельцев.

«Мне до приезда в Россию рассказывали о повальной нищете в вашей прекрасной стране, но, судя по вашим светлым лицам и люксовой форме, я вижу, насколько врут западные СМИ. Поэтому доверять стоит именно российским изданиям и телеканалам, ведь заявленное ими полностью когнитивно совпало с увиденным мной», – заключил отец Илона Маска.

В ближайшее время Эррол Маск выступит с лекциями в МГУ, СПБГУ, Кубанском казачьем университете и других крупнейших вузах страны. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике