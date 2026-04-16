«Главное – не деньги, а духовные ценности»: Эррол Маск рассказал юным россиянам, как правильно воспитывать детей

Отец Илона Маска Эррол по личному приглашению министра просвещения России Сергея Кравцова провёл в столичных школах на Рублёво-Успенском шоссе два урока «Разговоров о важном», посвящённых традиционным ценностям и патриотизму.

«Конечно при сегодняшней экономической модели без денег не обойтись, но главное – это гуманизм, любовь к ближнему и Родине. А остальное приложится. Именно так я воспитывал своих детей», – сказал лектор.

Помимо этого, Эррол Маск посоветовал школьникам «следить за информационной гигиеной» и не верить западным СМИ, ведь они зачастую отражают только точку зрения своих владельцев.

«Мне до приезда в Россию рассказывали о повальной нищете в вашей прекрасной стране, но, судя по вашим светлым лицам и люксовой форме, я вижу, насколько врут западные СМИ. Поэтому доверять стоит именно российским изданиям и телеканалам, ведь заявленное ими полностью когнитивно совпало с увиденным мной», – заключил отец Илона Маска.

В ближайшее время Эррол Маск выступит с лекциями в МГУ, СПБГУ, Кубанском казачьем университете и других крупнейших вузах страны.

