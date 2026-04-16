Массированный воздушный удар по Украине, множество погибших

В ночь на 16 апреля российская армия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Погибли по меньшей мере 14 человек, множество получили ранения. По данным ВСУ, в общей сложности было задействовано 703 ракеты и БПЛА, в том числе 19 баллистических ракет «Искандер-М2.

В Одессе сирены звучали на протяжении всей ночи. Погибли восемь человек, 11 получили ранения. Нанесены значительные повреждения портовой инфраструктуре, другим критическим объектам, жилому фонду. Спасатели ведут борьбу с пожарами.

В Киеве при попадании беспилотника в высотный дом погибли четыре человека. В общей сложности в результате ударов по столице Украины пострадали 54 человека, среди них трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев. Повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция и торгово-развлекательный центр.

В Днепре погибли два человека, 27 пострадали, из них 14 госпитализированы. Возникли пожары в учебном заведении и жилых домах. Еще несколько человек пострадали при ударе по Харькову.

ВСУ сообщают, что в ночь на 16 апреля было перехвачено восемь баллистических ракет «Искандер», 19 крылатых ракет Х-101, четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и 636 БПЛА.