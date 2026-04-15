 

На севере Лондона предпринята попытка поджога синагоги. Задержаны двое подозреваемых

15.04.2026, 23:09, Разное
  Поддержать в Patreon

В ночь на 15 апреля двое неизвестных в балаклавах и темной одежде бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» в реформистскую синагогу Финчли на севере Лондона. Бутылки не воспламенились, здание не пострадало. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Полиция квалифицировала инцидент как антисемитское преступление на почве ненависти.

Позднее в районе Уотфорда по подозрению в попытке поджога были задержаны 47-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Расследование ведется при участии антитеррористического подразделения лондонской полиции.

Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил полицию за оперативную реакцию и сообщил об усилении присутствия полиции в районе.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике