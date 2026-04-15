Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1512-й день войны. «Уничтожена 85-я израильская РЛС»

Минобороны РФ 9 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка Сумской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Березовка, Моначиновка, Паламаревка, Пристен, Староверовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Рай-Александровка, Новоселовка, Стенки, Тихоновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, 18 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Торское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм буксируемая артиллерийская установка «Богдана-Б». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Долинка и Чаривное Запорожской области. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, радиолокационная станция RADA израильского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера».

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 85 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

Отдел пропаганды минобороны РФ «активизировался» по теме «уничтожения» израильских РЛС на фоне войны Израиля и США против Ирана.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 134179 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28908 танков и других боевых бронированных машин, 1700 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34446 орудий полевой артиллерии и минометов, 59440 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).