В Сколково разработали шерстяные носки с навигатором

Научный парк «Сколково» представил свою новую разработку – шерстяные носки с навигатором и GPS-трекером. Над созданием гаджета два года работали 52 специалиста и все жители одного села в Ботлихском районе Дагестана, где были пошиты первые 500 экземпляров.

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить идейного вдохновителя проекта, с которым мы начинали ещё в 2021 году, но которого уже нет с нами, – сказала доктор технических наук Анна Сидорова. – Анатолий Борисович, надеюсь, вы в лучшем мире следите за нашими успехами и радуетесь».

Технология использует 22-нанометровый микрочип: устройство получает сигналы от спутников и с помощью голосовых команд направляет хозяина к цели. Носки можно настроить на один из двух режимов: «Дом» с точностью до 50 см и «Вселенная» – режим автомобильного навигатора. Во втором режиме станет доступной информация о скорости передвижения транспортного средства, камерах фиксации нарушений ПДД, АЗС и засадах сотрудников ГАИ.

В люксовой версии носки будут обладать ещё большим количеством функций: их оснастят датчиками температуры воздуха, атмосферного давления и износа изделия.

«Но есть важный нюанс, о котором необходимо помнить: носки нельзя мочить, иначе микрочип не будет работать и тогда большинство функций нивелируется. Стирать их нежелательно», – заключила Сидорова.

Пара носков в базовой версии будет стоить 25 тысяч рублей, в люксовой – 50 тысяч.

