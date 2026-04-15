 

На месте Катынского расстрела открыта выставка «Десять веков польской русофобии»

15.04.2026, 12:56, Разное
10 апреля, накануне Дня памяти жертв Катынской трагедии, на месте массового расстрела в Катынском лесу была открыта выставка «Десять веков польской русофобии», которая утверждает, что СССР непричастен к этому преступлению.

Весной 1940 года, на основании постановления политбюро ЦК ВКП(б) сотрудниками НКВД было расстреляно 21875 граждан Польши – прежде всего, офицеров, но также представителей интеллигенции и духовенства. Расположенный в Смоленской области Катынский лес стал главным местом расправы.

Захоронение было обнаружено солдатами гитлеровской армии в 1943 году, однако официальная Москва на протяжении десятилетий утверждала, что ответственность за расстрел несут нацисты, и только в 1990 году СССР признал причастность к нему органов НКВД.

Однако в путинской РФ история вновь переписывается, а палачи сталинской эпохи обеляются. Выставка, организованная Всероссийским военно-историческим обществом, вновь возлагает ответственность за расстрел на германские оккупационные власти, пишет канал Visegrad24.

Согласно экспозиции, во Вторую Мировую войну Польша была союзницей Германии – несмотря на то, что она продолжала воевать даже во время оккупации. Другими проявлениями русофобии названа поддержка Польшей Украины в «специальной военной операции» и снос памятников советского периода.

«Выставка посвящена истории польской русофобии, то есть ненависти элиты польского государства в различные периоды истории к РФ и русскому народу, и как эта ненависть проявлялась в конкретных действиях. А именно в захвате российской территории, в уничтожении русского, белорусского и малороссийского народов», – заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, продемонстрировав тем самым свою украинофобию.

