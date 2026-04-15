Пьяный москвич попытался украсть Дворцовый мост в Петербурге, но был сброшен в Неву бдительной пенсионеркой

Утром 15 апреля в дежурную часть полиции по Центральному району Санкт-Петербурга поступил сигнал о драке на Дворцовом мосту между нетрезвым мужчиной и пожилой женщиной. Уже через три минуты на место прибыл наряд ППС, который помог выбраться из воды 35-летнему москвичу.

«Установлено, что в районе 5 часов утра пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения турист из Москвы попытался отпилить болгаркой часть Дворцового моста в качестве сувенира. Но его преступный замысел был сорван бдительной гражданкой, которая гуляла с собакой», – сказал пресс-секретарь полиции Петербурга Фёдор Ростопчин.

Согласно показаниям очевидцев, пенсионерка сначала попросила гостя Северной столицы «прекратить хулиганить», а после его отказа попыталась отобрать у него болгарку. Москвич начал избивать пожилую женщину, однако та увернулась от всех ударов и сбросила оппонента в Неву.

«Разумеется, к жительнице нашего прекрасного города никаких вопросов нет, тогда как московита ждёт как минимум 10 лет заключения. А героиню мы наградим, я лично в ближайшие дни вручу ей награду «За заслуги перед Петербургом» и памятный подарок», – написал губернатор Северной столицы Александр Беглов в своём канале в МАХ.

—