 

Пьяный москвич попытался украсть Дворцовый мост в Петербурге, но был сброшен в Неву бдительной пенсионеркой

15.04.2026, 17:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Утром 15 апреля в дежурную часть полиции по Центральному району Санкт-Петербурга поступил сигнал о драке на Дворцовом мосту между нетрезвым мужчиной и пожилой женщиной. Уже через три минуты на место прибыл наряд ППС, который помог выбраться из воды 35-летнему москвичу. 

«Установлено, что в районе 5 часов утра пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения турист из Москвы попытался отпилить болгаркой часть Дворцового моста в качестве сувенира. Но его преступный замысел был сорван бдительной гражданкой, которая гуляла с собакой», – сказал пресс-секретарь полиции Петербурга Фёдор Ростопчин.

Согласно показаниям очевидцев, пенсионерка сначала попросила гостя Северной столицы «прекратить хулиганить», а после его отказа попыталась отобрать у него болгарку. Москвич начал избивать пожилую женщину, однако та увернулась от всех ударов и сбросила оппонента в Неву.

«Разумеется, к жительнице нашего прекрасного города никаких вопросов нет, тогда как московита ждёт как минимум 10 лет заключения. А героиню мы наградим, я лично в ближайшие дни вручу ей награду «За заслуги перед Петербургом» и памятный подарок», – написал губернатор Северной столицы Александр Беглов в своём канале в МАХ. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике