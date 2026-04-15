 

Сбербанк вводит технологию оплаты лбом для тех, кому тяжело улыбаться

15.04.2026, 15:04, Разное
Сбербанк анонсировал запуск инновационной биометрической системы оплаты «Бей челом», предназначенной для клиентов, которым по тем или иным причинам затруднительно использовать улыбку для подтверждения транзакций.

Для оплаты достаточно кратковременного прикосновения лба к терминалу – остальное система сделает автоматически. Как сообщили в пресс-службе банка, новая технология основана на передовых исследованиях неровностей лба, проведенных в Российской академии наук по программе «Наука-2032»: система оплаты отслеживает тысячи уникальных морщинок, которые вместе образуют криптозащищённый цифровой ID гражданина.

«Мы проанализировали обратную связь от клиентов и пришли к выводу, что не все люди чувствуют себя комфортно, демонстрируя улыбку кассиру или камере. Новая технология учитывает эти нюансы и предлагает альтернативный, исторически обоснованный способ идентификации», – сообщил директор по цифровому развитию банка Алексей Грефкин. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

