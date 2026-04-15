 

Трамп заявил, что «навсегда открывает Ормузский пролив» и Китай пообещал не поставлять оружие Ирану

15.04.2026, 15:39, Разное
Дональд Трамп сообщил, что направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо с просьбой не поставлять оружие Ирану, и получил ответное письмо с заверениями, что Китай этого не делает. Об этом американский президент рассказал в интервью телеканалу Fox Business Network, записанном во вторник, 14 апреля.

В своей социальной сети Truth Social 15 апреля Трамп написал, что «навсегда открывает» Ормузский пролив и что Китай этому очень рад. «Я делаю это и для них – и для всего мира. Эта ситуация больше никогда не повторится», – написал президент США, добавив, что ожидает встречи с Си Цзиньпином через несколько недель.

15.04 / Сбербанк вводит технологию оплаты лбом для тех, кому тяжело улыбаться

15.04 / Новый энергоэффективный газовый сенсор обеспечит безопасность при использовании водорода

15.04 / Ученые воссоздали эволюцию галактик в «виртуальной Вселенной»

15.04 / Взрыв на пороховом заводе «Коммунар» в Самаре

15.04 / В Сколково разработали шерстяные носки с навигатором

15.04 / На месте Катынского расстрела открыта выставка «Десять веков польской русофобии»

15.04 / «Росатом» показал прототип российского робота-электрозаправщика

15.04 / Правительство Испании предоставляет законный статус полумиллиону нелегалов

15.04 / Тараканы помогут в обеспечении жизнедеятельности орбитальных станций

15.04 / Муравьи впервые выступили в роли чистильщиков жвал другого вида

