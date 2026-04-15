 

Госдума обяжет интернет-провайдеров сообщать государству о «непропорциональных» объёмах зарубежного трафика у абонентов

15.04.2026, 18:03, Разное
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому интернет-провайдеры будут обязаны ежемесячно сообщать контролирующим госорганам об абонентах, которые потребляют «непропорциональные» объёмы зарубежного интернет-трафика. При этом конкретный процент трафика, который будет считаться непропорциональным, не раскрывается «во избежание действий, совершаемых правонарушителями с целью ухода от ответственности».

Закон устанавливает новую форму отчёта, которую каждый интернет-провайдер должен будет подать в срок с 25-го по последнее число календарного месяца. По мнению парламентариев, это позволит эффективно выявлять и привлекать к ответственности лиц, использующих средства обхода блокировок. В частности, замглавы комитета по цифровому суверенитету Вадим Дорохов сравнил таких пользователей с советскими диссидентами, слушавшими зарубежные радиостанции.

«В нынешних условиях если у тебя, к примеру, 70% трафика идёт из-за границы, а отечественного только 30%, то сам этот факт уже вызывает вопросы. И опять же в условиях внешней угрозы, я думаю, это не государство уже должно доказывать, что пользователь что-то нарушил, а он сам должен доказывать, что не пользуется VPN, прокси и прочими запрещёнными вещами, – сказал народный избранник. – Потому что всегда было так, что если тебя, условно говоря, поймали с окровавленным топором – это я утрирую, чтобы понятнее было, – то разбираться уже никто не будет, и так всё понятно. В Советском Союзе не церемонились, если приёмник без пломбы, потому что сразу было понятно – ну вот, это предатель. И понятно было, чьи он там голоса слушает по этому радио. Никто уже не лез доказывать, слушал он или не слушал, достаточно было сам приёмник найти».

Эту позицию, впрочем, не поддержали в комитете Совфеда по конституционному строительству – там напомнили нижней палате, что в настоящий момент использование VPN считается административным правонарушением, а не уголовным преступлением, и уж тем более не может приравниваться к измене Родине. По словам сенатора Алексея Глебина, прежде чем предлагать и тем более принимать подобные законопроекты, депутатам Госдумы следовало бы ознакомиться с другими действующими законами.

«Необходимо в кратчайшие сроки полноценно криминализовать использование средств обхода блокировок, а затем уже выходить с такими предложениями, которые по сути регламентируют техническую сторону. Я думаю, коллеги, что если мы с вами хорошо поработаем, то сможем уже в июне принять весь пакет, чтобы у всей этой затеи был прочный законодательный фундамент», – добавил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

