 

Взрыв на пороховом заводе «Коммунар» в Самаре

15.04.2026, 13:54, Разное
В Самаре произошел взрыв на заводе «Коммунар», производящем пороха, взрывчатые вещества и боеприпасы. Ранее сообщалось о прекращении работы аэропортов в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов. Предприятие расположено в 800 километрах от украинской границы.

Атаке дронов подверглась и промышленная зона расположенного в Башкирии города Стерлитамак. Местные власти сообщают, что в результате воздушного удара погиб один человек – водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

14 апреля пожар произошел на пороховом заводе в Казани. Он повлек частичное обрушение кровли, один человек погиб, есть пострадавшие Пресс-служба главы Татарстана сообщала, что причина пожара носит техногенный характер, но технологический процесс производства не был остановлен.

ПОСЛЕДНЕЕ

15.04 / Трамп заявил, что «навсегда открывает Ормузский пролив» и Китай пообещал не поставлять оружие Ирану

15.04 / Сбербанк вводит технологию оплаты лбом для тех, кому тяжело улыбаться

15.04 / Новый энергоэффективный газовый сенсор обеспечит безопасность при использовании водорода

15.04 / Ученые воссоздали эволюцию галактик в «виртуальной Вселенной»

15.04 / В Сколково разработали шерстяные носки с навигатором

15.04 / На месте Катынского расстрела открыта выставка «Десять веков польской русофобии»

15.04 / «Росатом» показал прототип российского робота-электрозаправщика

15.04 / Правительство Испании предоставляет законный статус полумиллиону нелегалов

15.04 / Тараканы помогут в обеспечении жизнедеятельности орбитальных станций

15.04 / Муравьи впервые выступили в роли чистильщиков жвал другого вида

