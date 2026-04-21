 

Российское командование в очередной раз сообщило о «полном освобождении ЛНР»

21.04.2026, 10:38, Разное
Начальник российского Генерального штата генерал армии Валерий Герасимов провел совещание в командовании Южной группы войск, участвующей в военных действиях против Украины.

«Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», – заявил военачальник.

Отметим, что российская сторона уже трижды заявляла об установлении полного контроля над Луганской областью Украины. В последний раз министерство обороны РФ сообщило об «полном освобождении ЛНР» 1 апреля 2026 года.

