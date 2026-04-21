 

Вывеска «Евреям и животным вход запрещен» на гостинице в Оше — полиция начала расследование

21.04.2026, 12:23, Разное
Полиция Кыргызстана начала расследование антисемитского инцидента, происшедшего в городе Ош. На гостинице Villa появилась вывеска с надписью на киргизском, русском и английском языках «Евреям и животным вход запрещен», а также перечеркнутой Звездой Давида и собакой.

«Информация об инциденте поступила 20 апреля от сотрудника отдела по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией. В ходе проверки проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», – говорится в заявлении УВД Оша.

С резким осуждением происшедшего выступило посольство Израиля в Казахстане и Кыргызстане. «Подобные заявления неприемлемы, они противоречат базовым принципам уважения, равенства и человеческого достоинства. Мы убеждены, что на любые формы дискриминации по этническому, религиозному и любому другому признаку должен следовать четкий и однозначный ответ», – говорится в заявлении.

