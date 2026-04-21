Голоса неявившихся избирателей поделят между партиями пропорционально составу Госдумы

Госдума на пленарном заседании одобрила внесение изменений в федеральный закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ». Согласно поправке, голоса граждан, которые не проголосовали в избирательном участке или электронным способом, будут разделены между партиями пропорционально количеству их членов в текущем составе Госдумы.

Автор законопроекта, депутат «Единой России» Александр Чесноков, так прокомментировал свою законодательную инициативу: «Если гражданин не пришёл на выборы, то, очевидно, что он, таким образом, молчаливо соглашается с текущим составом Государственной думы. Человек мог быть занят на работе, отдыхать или, в конце концов, просто забыть, что проходят выборы его представителей. Мы не можем позволить голосу гражданина пропасть зря. Наша обязанность помочь людям исполнить их гражданский долг».

Также поправка переопределяет понятие «явка на выборы». Теперь оно состоит из «активной явки» и «пассивной явки». Первая учитывает тех, кто голосует в избирательных участках и электронно, а вторая – всех остальных.

«Введение понятия «пассивная явка» позволит повысить общую явку до максимально возможного значения, что положительно скажется на легитимности власти. А справедливо распределив ранее не учитываемые голоса, мы закрываем пространство для махинаций. После того как закон заработает, ни у кого не будет оснований утверждать, что его голос мог быть украден», – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

