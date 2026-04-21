 

Самый большой айсберг в мире прекратил свое существование

21.04.2026, 14:09, Разное
Крупнейший в мире Айсберг A23a фактически завершает свое существование, сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательского институт. Ученые наблюдали за ним около 40 лет. За это время ледяной массив разрушился на множество фрагментов и утратил около 99% своей первоначальной площади.

Еще в прошлом году A23a считался самым крупным айсбергом на планете, однако в сентябре лишился этого статуса. В январе его площадь оценивалась примерно в 1300 квадратных километров, а сейчас сократилась до менее чем 50 квадратных километров. В настоящее время айсберг продолжает дрейфовать в открытом океане и стремительно распадается. По словам специалиста центра ледовой информации ААНИИ Полина Солощук, за последние три месяца он прошел около 1000 километров.

A23a образовался в 1986 году, отколовшись от шельфового ледника Ледник Фильхнера в Антарктиде. Тогда его площадь составляла около 4170 квадратных километров. Более трех десятилетий айсберг оставался на мели в центральной части Море Уэдделла, после чего начал движение вдоль побережья Антарктиды. К ноябрю 2023 года он вышел в открытые воды. Затем айсберг направился на север и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. Примерно в 80 километрах от него он вновь сел на мель и оставался там с января по май 2025 года. После этого A23a продолжил дрейф, огибая остров с восточной стороны.

