 

В Одессе по подозрению в вымогательстве взятки задержаны сотрудники мобилизационного центра

21.04.2026, 14:24, Разное
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе военнослужащих Пересыпского районного ТЦК по подозрению в вымогательстве взятки в размере 50000 долларов. Согласно «Украинской правде», задержание сопровождалось погоней и стрельбой.

Мужчина, у которого работники центра мобилизации вымогали в деньги, сделал вид, что готов заплатить взятку, но обратился в СБУ. Также отмечается, что, несмотря на удостоверения участника боевых действий, ему заявляли, что, если он не заплатит, его «заберут».

В Одесском ОТЦК факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК подтвердили. В заявлении, подчеркивается, что руководство ведомства обеспечивает «полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей».

