Попугай без части клюва овладел манерой рыцарского боя и стал главным в группе

Брюс — кеа (Nestor notabilis), вид попугаев-эндемиков Новой Зеландии. Эти птицы размером с чайку живут группами. В таких сообществах может насчитываться несколько десятков особей.

В конце XX века кеа считали вредителями. Когда не хватало еды, попугаи нападали на овец, из-за чего в 1980-е годы правительство Новой Зеландии объявило охоту на этих птиц: платило за их убийство. В результате численность кеа сократилась до пяти тысяч особей.

Позже охоту отменили, но опасность для попугаев не исчезла. Они часто получают травмы, когда пытаются украсть еду из крысоловок. Именно так, по мнению ученых, пострадал и Брюс. В 2013 году его нашли в дикой природе уже с серьезной травмой — без верхней части клюва. Птицу забрали в заповедник дикой природы Уиллоубанк, потому что было неясно, сможет ли она выжить один в дикой природе.

Для попугая потеря части клюва — серьезная травма, сродни человеческой инвалидности. Клюв у птиц выполняет сразу несколько задач: помимо захвата пищи, это инструмент для ухода за перьями (чистят от грязи и опасных паразитов), а также для защиты. У попугаев он особенно важен еще как «третья точка опоры» при передвижении.

Поэтому, если попугай теряет часть клюва, выжить в дикой природе становится сложно, ведь он не может нормально захватить пищу, почистить перья, кроме того, могут возникнуть проблемы и в самой группе. При травме особь может «выпасть» из «социальной системы» стаи. В ветпрактике таких птиц даже иногда временно докармливают.

В заповеднике Уиллоубанк Брюса поселили в вольер вместе с восемью другими самцами и тремя самками. Когда попугай подрос, исследователи начали регулярно посещать группу.

Кеа — одни из самых любопытных птиц в природе, способные решать относительно сложные повседневные задачи. Причем процесс решения доставляет им явное удовольствие, он сопровождается игрой и высокой вовлеченностью. Кеа активно играют и исследуют объекты, также у них есть «игровые сигналы», с помощью которых они «приглашают» в игру сородичей.

Когда Брюс насыщается вниманием, он дает «ухажеру» своеобразный пинок частью клюва — мол, все, хватит. По словам ученых, это верный признак доминирования / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Брюс с энтузиазмом пытался участвовать в научных экспериментах. Но без части клюва он не справлялся даже с простыми заданиями вроде натягивания веревки. Однако попугай нашел другой способ впечатлить ученых.

В 2021 году специалисты заметили, что Брюс регулярно подбирает с земли маленькие камешки, зажимает их между языком и остатком клюва, а затем проводит ими по своим перьям. Понаблюдав за странным ритуалом несколько раз, ученые пришли к выводу, что попугай изобрел новый способ ухода за перьями. Никто из других кеа в заповеднике не пользовался камешками для груминга. Раньше такое поведение ни разу не замечали у этого вида птиц.

Спустя несколько лет Брюс снова удивил ученых.

На снимке запечатлен Брюс / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Самцы кеа постоянно выясняют отношения в драке — сражаются за главенство в группе. Проигравшие особи занимают более низкий ранг в иерархии и часто теряют доступ к ресурсам, отчего могут испытывать высокий уровень стресса. Победитель, то есть альфа-самец, напротив, живет спокойнее остальных, ведь доминантные особи первыми получают еду.

Чтобы понять, кто в группе из девяти самцов, которые жили в заповеднике, главный, команда новозеландских психологов и орнитологов под руководством Александра Грэбэма (Alexander A. Grabham) из Университета Кентербери измерила у птиц ключевой гормон стресса — кортикостерон. Он повышается при социальной угрозе.

Самцом с самым низким показателем кортикостерона оказался Брюс. По словам авторов исследования, новость стала неожиданной, ведь они никогда не могли подумать, что птица с увечьем способна стать доминирующей в группе.

Брюс позволил подчиненным самцам чистить внутреннюю часть клюва от остатков пищи и ухаживать за перьями / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Тогда Грэбэм и его коллеги пересмотрели видеозаписи драк попугаев и поняли, как Брюсу удалось побеждать. Обычно самцы кеа кусают друг друга за шею. Брюс кусать не может. Вместо этого он овладел манерой рыцарского боя. Попугай бросается на соперника и со всей силы бьет его нижней частью клюва в корпус.

У Брюса отсутствует верхняя часть клюва, зато нижняя осталась целой. Она острая и отчасти похожа на копье. Другие самцы не могут ответить тем же, так как их верхний клюв закрывает нижний. Если здоровый самец попытается ударить соперника головой, удар придется тупым закругленным краем. Брюс же действует иначе: он резко бросается вперед и вонзает нижнюю часть клюва в противника. Этот удар заставляет других птиц отпрыгивать и распускать крылья, таким образом они сдаются.

Всего зафиксировали 227 агрессивных взаимодействий, из них 162 — между самцами. Брюс участвовал в 36 и выиграл каждое. Он также получил приоритетный доступ к большинству кормушек в вольере.

У Брюса отсутствует верхняя часть клюва, зато нижняя осталась целой / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Более того, попугай позволял подчиненным самцам чистить внутреннюю часть клюва от остатков пищи и ухаживать за перьями. Когда Брюс насыщается вниманием, он дает «ухажеру» своеобразный пинок частью клюва — мол, все, хватит. По словам Грэбэма, это верный признак доминирования.

Исследователи точно не знают, когда именно Брюс придумал такую тактику боя и стал альфой. За все эти 12 лет, что попугай жил в заповеднике, ученые не отслеживали его статус и не измеряли уровень стресса постоянно, потому что для этого не было никаких предпосылок.

Брюс превратил свой недостаток в преимущество и смог стать лидером среди более крупных и сильных птиц (самцы кеа обычно весят килограмм, тогда как Брюс — всего 800 граммов). Ни один другой кеа в неволе не делал ничего подобного. При этом исследователи отметили, что Брюс не проявляет агрессию без причины. Он вступает в драки только тогда, когда это нужно для защиты своего положения или ресурсов.

Результаты исследования представлены в журнале Current Biology.