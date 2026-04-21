 

Патрон Drone Round превращает стандартные винтовки НАТО в оружие против дронов

21.04.2026, 11:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Опыт противостояния БПЛА на поле боя показывает: здесь все средства хороши — от ЗРК и систем РЭБ до обычных охотничьих дробовиков и сеток над дорогами.

Компания Drone Round Defense (США) разработала боеприпас Drone Round на базе стандартных патронов НАТО 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм. Внешне они мало чем отличаются от обычных винтовочных патронов. Однако их начинка имеет свою особенность — в них размещено множество миниатюрных элементов, предназначенных для поражения небольших дронов на расстоянии от 50 до 100 м.

Ударная мощь Drone Round — это сочетание многозарядности боеприпаса с мощью стандартного патрона НАТО, в два раза большей, чем у дробовика. Даже одной маленькой пули может хватить для уничтожения дрона. К этому стоит добавить скорострельность штурмовой винтовки НАТО — до 950 в/мин, а при стрельбе очередями — до 90 в/мин.

Применительно к реальному бою, пехотному подразделению достаточно сменить магазины, после чего обрушить на приближающиеся дроны шквал огня.

Источник &#8212 Drone Round Defense

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике