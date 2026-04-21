Собаки войдут в перечень имущества для уплаты налога на роскошь

Государственная дума приняла изменения в федеральный закон «О налоге на роскошь». Депутаты объяснили новшества необходимостью увеличить доходы для покрытия дефицита бюджета. Согласно новой редакции, платить налог потребуется в случае обладания абонементами в фитнес-клуб, дорогими часами, ювелирными изделиями и собаками.

«Собака – это не друг человека, это движимое имущество, – поясняет депутат Иван Кендяйкин. – Нынешний уровень легальных доходов граждан не позволяет содержать собаку, поэтому все владельцы хвостатых в своём роде олигархи: если уж хватает денег на стрижку питомцев, то будь добр – заплати государству».

В изначальной редакции документа депутаты предлагали облагать налогом только псов с родословной, подтверждённой международным сертификатом, но после расчётов, а также из опасений сокрытия данных гражданами, было решено не дискриминировать породы и домашних животных в зависимости от социального статуса хозяев.

Сейчас законопроект находится в распоряжении Роспотребнадзора – ведомство определит размер налога на питомца в зависимости от его антропометрических данных и стоимости породы на рынке. Владельцев собак в возрасте от 10 лет и выше освободят от уплаты сбора.

