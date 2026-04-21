Планшет Tank Pad Ultra вооружен мощным Full HD-проектором и лазерным дальномером

Защищенные гаджеты для экстремальных условий обычно радуют живучестью и увеличенным временем автономной работы. Однако в свежих моделях производители все чаще добавляют специализированные инструменты для работы «в полях». Одна из популярных опций — встроенный кинопроектор. Например, новая версия планшета Tank Pad оснащена, по заявлениям разработчиков, самым мощным пикопроектором среди устройств подобного класса. DLP-модуль, обладающий световым потоком 260 люмен, обеспечивает разрешение Full HD и автофокусировку в диапазоне от полуметра до четырех метров. Такая возможность пригодится в выездных условиях: для рабочей презентации, совместного обсуждения материалов или просмотра видео на открытом воздухе.

Модель Tank Pad Ultra превращает неубиваемый планшет в многофункциональный инструмент. На 10,95-дюймовом дисплее с FHD+ можно работать в любых условиях. Устройство получило 32-мегапиксельную фронтальную камеру, 50-мегапиксельную основную и 64-мегапиксельную камеру ночного видения с инфракрасными светодиодами. Встроенный лазерный дальномер с радиусом до четырех метров позволяет измерять расстояние, площадь и объем предметов прямо на месте. В основе Android-планшета — производительный процессор Dimensity 8200 от MediaTek с поддержкой сетей Wi-Fi и 65G. Устройство получило 32 ГБ памяти (с учетом виртуальной) и накопитель объемом 512 ГБ, расширяемым картами microSD.

Батарея на 23 400 мА·ч обеспечивает несколько дней работы, хотя при активном использовании проектора батарея садится заметно быстрее. Новый Ultra имеет классы защиты IP68 и IP69K, ударопрочный корпус, встроенные фонари для кемпинга и набор из более чем двадцати инструментов. Весит устройство чуть больше 1,3 кг — его создавали с упором на долговечность, а не на легкость. Базовая версия стоит от 599 долларов, что заметно ниже цен на многие промышленные защищенные планшеты.Источник — Tank Pad Ultra