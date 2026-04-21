 

Робо-бегун «Молния» от Honor побил человеческий рекорд в полумарафоне

21.04.2026, 8:00, Разное
В минувшее воскресенье, 19 апреля, в Пекине прошел второй полумарафонский забег в рамках соревнования андроидов. Победу одержала команда Honor с бегуном по имени «Молния», преодолевшим дистанцию за 50 м 26 с. Этот бот ростом около 1,69 метра стал первым серийным андроидом потребительского класса, полностью прошедшим дистанцию. Он финишировал с отрывом в несколько минут от мирового рекорда, установленного ранее атлетом Дж. Киплимо.

Всего в турнире приняли участие 101 команда, выставившие 300 ботов от 26 технологических брендов. Германию, Францию и Бразилию представляли 5 команд, остальные были китайскими. Таким образом, число участников оказалось примерно в пять раз больше, чем годом ранее. Среди участников — H1 от Unitree, Lightning и Yuanqi Zai от Honor, Tiangong Ultra-2026, Tiangong Ultra-2025 Tiangong 1.0 Ultra, а также Noetix Robotics с моделью B2.

Команда Songyan Dynamics, занявшая второе место в 2025 году, выставила шесть автономных групп и шесть с дистанционным управлением, оснастив их собственными роботами B3. Эта двухметровая машина работает на высоковольтной платформе напряжением 72 вольта с жидкостным охлаждением. Unitree H1 на коротких дистанциях разгоняется до 10 метров в секунду (около 36 км/ч). Для сравнения: мировой рекорд Усэйна Болта составляет 10,44 м/с — так что двуногие машины стремительно сокращают отставание.

Организаторы состязаний требовали, чтобы каждый робот был либо полностью автономным (принимая решения через ИИ и датчики), либо управлялся удаленно. Приоритет отдавался автономности, а не чистой скорости. В 2025 году победитель продемонстрировал результат 2 ч 40 м. Нынешнее время чуть больше 50 минут означает почти трехкратное улучшение за один год. Однако первый марафон был скорее демонстрацией концепции, поэтому нынешние итоги лучше отражают реальный уровень технологий.

Источник &#8212 The Guardian

