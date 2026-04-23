«Коммерсант» установил, кто стал автором доноса на автора «Вредных советов» Григория Остера
Поддержать в Patreon
Как установило издание «Коммерсант», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера после доноса депутата Государственной думы Марии Бутиной.
Согласно пресс-службе СК РФ, Бастрыкин дал такое поручение на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.
«На этом заседании книги Остера были приведены в качестве негативного примера, поскольку содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки, – передала пресс-служба СК.
По информации «Коммерсанта» Бутина специально для заседания подготовила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних», где среди прочего упоминались критические высказывания об «СВО», якобы принадлежащие Григорию Остеру.
Она заявила, что творчество писателя под видом юмора и воспитания занимается разрушением нравственного фундамента ребенка. Так, депутат процитировала «Ненаглядное пособие по математике», где говорится: «Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?»
Вопросы у Бутиной возникли и к сказке «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и сборнику рассказов «Школа ужасов»: там ее возмутила «таблица удушения», где «удушенные умножаются на удушенных». Знаменитую книгу «Вредные советы» она обвинила в легитимации жестокости. Согласно российским СМИ, эти три книги и будут проверены следователями.
Отметим, что Мария Бутина, бывшая российская шпионка, была арестована в США в 2018 году и приговорена к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом», но позже освобождена и выслана в Россию.