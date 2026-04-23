«Коммерсант» установил, кто стал автором доноса на автора «Вредных советов» Григория Остера

Как установило издание «Коммерсант», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера после доноса депутата Государственной думы Марии Бутиной.

Согласно пресс-службе СК РФ, Бастрыкин дал такое поручение на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

«На этом заседании книги Остера были приведены в качестве негативного примера, поскольку содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки, – передала пресс-служба СК.

По информации «Коммерсанта» Бутина специально для заседания подготовила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних», где среди прочего упоминались критические высказывания об «СВО», якобы принадлежащие Григорию Остеру.

Она заявила, что творчество писателя под видом юмора и воспитания занимается разрушением нравственного фундамента ребенка. Так, депутат процитировала «Ненаглядное пособие по математике», где говорится: «Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?»

Вопросы у Бутиной возникли и к сказке «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и сборнику рассказов «Школа ужасов»: там ее возмутила «таблица удушения», где «удушенные умножаются на удушенных». Знаменитую книгу «Вредные советы» она обвинила в легитимации жестокости. Согласно российским СМИ, эти три книги и будут проверены следователями.

Отметим, что Мария Бутина, бывшая российская шпионка, была арестована в США в 2018 году и приговорена к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом», но позже освобождена и выслана в Россию.