 

«Коммерсант» установил, кто стал автором доноса на автора «Вредных советов» Григория Остера

23.04.2026, 9:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Как установило издание «Коммерсант», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера после доноса депутата Государственной думы Марии Бутиной.

Согласно пресс-службе СК РФ, Бастрыкин дал такое поручение на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

«На этом заседании книги Остера были приведены в качестве негативного примера, поскольку содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки, – передала пресс-служба СК.

По информации «Коммерсанта» Бутина специально для заседания подготовила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних», где среди прочего упоминались критические высказывания об «СВО», якобы принадлежащие Григорию Остеру.

Она заявила, что творчество писателя под видом юмора и воспитания занимается разрушением нравственного фундамента ребенка. Так, депутат процитировала «Ненаглядное пособие по математике», где говорится: «Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?»

Вопросы у Бутиной возникли и к сказке «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» и сборнику рассказов «Школа ужасов»: там ее возмутила «таблица удушения», где «удушенные умножаются на удушенных». Знаменитую книгу «Вредные советы» она обвинила в легитимации жестокости. Согласно российским СМИ, эти три книги и будут проверены следователями.

Отметим, что Мария Бутина, бывшая российская шпионка, была арестована в США в 2018 году и приговорена к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом», но позже освобождена и выслана в Россию.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике