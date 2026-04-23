 

В результате атаки армии РФ на Днепр погибли два человека

23.04.2026, 7:19, Разное
В результате ночной атаки армии РФ на Днепр погибли два человека, еще десять получили ранения. По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в городе был поврежден 13-этажный жилой дом, а также магазин, автомобиль, административное здание и неэксплуатируемое строение.

Ганжа также сообщил, что ночью российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. На Никопольщине под удар попали Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины; была ранена 64-летняя женщина. В Кривом Роге в результате атак возник пожар и была повреждена инфраструктура.

