Конституционный суд запретил томским чиновникам руководствоваться здравым смыслом

Конституционный суд признал не соответствующим основному закону циркуляр губернатора Томской области, который рекомендовал муниципальным служащим «при подготовке ответов гражданам использовать головной мозг и опираться на формальную логику».

Поводом для разбирательства стала жалоба регионального профсоюза, увидевшего в этом требовании создание невыносимой психологической обстановки и принуждение к эксплуатации непрофильного органа.

В вердикте суда отмечено, что законодательство не содержит перечня биологических субстратов, обязательных к применению при визировании справок или освоении бюджета. Требование активировать нейронные связи признано дискриминационным по отношению к сотрудникам, лишённым такой возможности в силу убеждений или естественных причин. Экспертиза также показала, что внезапное включение здравого смысла способно дестабилизировать отлаженную десятилетиями систему документооборота.

Глава профсоюза госслужащих Арнольд Пустосвятов назвал решение историческим.

«Мы не для того годами оттачивали навык механического перекладывания бумаг, чтобы теперь напрягать извилины. Это оскорбляет тех коллег, кто искренне не имеет опции. Работа администрации впредь будет строиться исключительно на интуитивном постижении циркуляров и вековых традициях делопроизводства», – сказал он.

