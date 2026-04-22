 

США развернули украинскую систему противодействия дронам на своей базе в Саудовской Аравии

22.04.2026, 18:23, Разное
Американские военные в последние недели внедрили украинскую систему противодействия дронам Sky Map на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, пишет Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Украинские военные специалисты прибыли на базу для обучения американцев работе с платформой, которая широко используется ВСУ для обнаружения и перехвата беспилотников, в том числе иранских «Шахедов».

База «Принц Султан», расположенная примерно в 640 км от Ирана, неоднократно подвергалась ударам дронов и ракет с начала войны. В ходе одной из атак 27 марта был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, также были повреждены несколько самолетов-заправщиков KC-135.

По данным Reuters, помимо Sky Map на базе используются перехватчики Coyote производства RTX и дроны-перехватчики Merops, разработанные при поддержке бывшего главы Google Эрика Шмидта.

ПОСЛЕДНЕЕ

22.04 / Посещение храма со своей свечой стало административным правонарушением

22.04 / Конституционный суд запретил томским чиновникам руководствоваться здравым смыслом

22.04 / Трамп заявил о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в пятницу

22.04 / Астрономы нашли границу звездообразования Млечного Пути

22.04 / Ученые нашли новые доводы в пользу того, что трилобиты дышали жабрами

22.04 / Школьники, которые пользуются VPN, получат штраф в 10 баллов на ЕГЭ

22.04 / Армия США испытывает автономного боевого робота Hunter Wolf, оснащенного радаром и пулеметом

22.04 / Дефицит витамина D у новорожденных научились рассчитывать до родов

22.04 / Удар футбольного мяча по голове создал волны давления, сравнимые с гидравлическим прессом

22.04 / Физики показали, как геометрия наночастиц дисульфида молибдена управляет удвоением частоты света

