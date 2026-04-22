США развернули украинскую систему противодействия дронам на своей базе в Саудовской Аравии

Американские военные в последние недели внедрили украинскую систему противодействия дронам Sky Map на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, пишет Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Украинские военные специалисты прибыли на базу для обучения американцев работе с платформой, которая широко используется ВСУ для обнаружения и перехвата беспилотников, в том числе иранских «Шахедов».

База «Принц Султан», расположенная примерно в 640 км от Ирана, неоднократно подвергалась ударам дронов и ракет с начала войны. В ходе одной из атак 27 марта был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, также были повреждены несколько самолетов-заправщиков KC-135.

По данным Reuters, помимо Sky Map на базе используются перехватчики Coyote производства RTX и дроны-перехватчики Merops, разработанные при поддержке бывшего главы Google Эрика Шмидта.