Трамп заявил о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в пятницу

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже в пятницу, пишет New York Post со ссылкой на слова президента Трампа и пакистанские источники.

На вопрос журналиста о возможном прорыве в переговорах с Ираном Трамп ответил текстовым сообщением: «Это возможно!».

Источники в Исламабаде сообщили NYP, что переговоры могут возобновиться в ближайшие 36-72 часа благодаря продолжающимся посредническим усилиям Пакистана.

По данным пакистанского источника, перемирие соблюдается, несмотря на жесткую риторику сторон, что свидетельствует о «позитивных намерениях обеих сторон» и отсутствии военной эскалации. «Пакистан остается ключевым посредником», – подчеркнул собеседник издания.