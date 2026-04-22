 

Трамп заявил о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в пятницу

22.04.2026, 15:53, Разное
  Поддержать в Patreon

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже в пятницу, пишет New York Post со ссылкой на слова президента Трампа и пакистанские источники.

На вопрос журналиста о возможном прорыве в переговорах с Ираном Трамп ответил текстовым сообщением: «Это возможно!».

Источники в Исламабаде сообщили NYP, что переговоры могут возобновиться в ближайшие 36-72 часа благодаря продолжающимся посредническим усилиям Пакистана.

По данным пакистанского источника, перемирие соблюдается, несмотря на жесткую риторику сторон, что свидетельствует о «позитивных намерениях обеих сторон» и отсутствии военной эскалации. «Пакистан остается ключевым посредником», – подчеркнул собеседник издания.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике