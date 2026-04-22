Робот Tien Kung 3.0 выиграл в состязании Robot Warrior Challenge полностью без участия человека

Полноразмерный андроид Tien Kung 3.0 от Пекинского центра инноваций в области гуманоидной робототехники (X-Humanoid) успешно выступил на первых состязаниях Robot Warrior Challenge 18 апреля. Робот преодолел трассу без вмешательства человека, выполняя задания, которые имитируют реальные опасные ситуации: прохождение маятниковых препятствий, расчистку завалов и преодоление барьеров.

Испытания были приурочены ко второму полумарафону гуманоидных роботов 19 апреля, где победила модель «Молния» от Honor с результатом 50 м 26 с. Турнир Robot Warrior Challenge задуман как имитация спасательных операций: роботы действовали в условиях, напоминающих землетрясения, химические угрозы и разрушенные здания. X-Humanoid выставил четыре команды и работал с лабораториями ведущих научных центров Китая.

Ключевое достижение Tien Kung 3.0 — полная автономность без удаленного управления или участия человека. Это переход от пассивного исполнения к активному принятию решений. В основе лежит платформа «Wise KaiWu», которая обеспечивает замкнутый цикл: восприятие, планирование, управление и восстановление после сбоев. Иерархическая архитектура связывает когнитивные функции с исполнением движений, превращая понимание среды в устойчивые перемещения.

Мультимодальная система восприятия через сквозную модель позволяет переходить от «сырых» данных к стратегии движения с минимальной задержкой. Робот сочетает глобальное планирование маршрута с локальной оптимизацией постановки ног для навигации по неровной местности и среди динамических препятствий. Система управления движениями, обученная с помощью подкрепления и имитации, обеспечивает плавные, устойчивые к возмущениям движения, сохраняя баланс даже при физическом воздействии на робота.Источник — PrNewsWire