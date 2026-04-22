 

«Он великий реформатор»: самарский суд оштрафовал пенсионера за критику Чубайса

22.04.2026, 9:04, Разное
Ленинский районный суд Самары признал 75-летнюю пенсионерку Клавдию Петрову виновной в клевете на представителя государственной власти и оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Петрова в начале 2026 года опубликовала на своей странице в социальной сети «Одноклассники» сообщение с критикой бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.

«В публикации обвиняемая сознательно написала, что Анатолий Борисович «ограбил россиян со своими ваучерами», а потом «снова залез к людям в карман со своими нанотрубками. Разумеется, это не так, поскольку Чубайс – великий реформатор. Никакой суд не признал его вором», – сказал зампрокурора Самары Иван Стрельцов.  

Через неделю суд приступит к рассмотрению гражданского иска против Петровой, который был подан самим Чубайсом – экс-чиновник требует у пенсионерки 10 миллионов рублей за посягательство на его честь и достоинство.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

